Soğan hasadında yüzler güldü

ŞEREFLIKOÇHISAR'DA 22 bin dekarlık alanda soğan hasadı yapan çiftçi Serhat Yüksel, bu yılki verimden memnun olduklarını söyledi. İlçede 3 yıldır soğan ekimi yapan çiftçi Serhat Yüksel, mart ayında ektikleri soğanları yağmurlama sistemiyle suladıklarını belirtti. Bu yıl içerisinde toplam 22 bin dekarlık alanda soğan ekimi gerçekleştirdiklerini söyleyen çiftçi Serhat Yüksel, "Geçen yıl soğan ekiminden zarar etmiştik" dedi. DEKARA 7 TON
Yüksel, "Hasadını yapmadan ürünlerimizi tarlada bıraktık. Bu yıl Adana
ve Hatay
illerinde doğal afet ve hastalıklar kuru soğanda verim düşüklüğüne neden oldu. Bu yüzden ülkemiz genelinde üretim azlığı oldu. Biz dekara 5 ile 7 ton arasında verim aldık" dedi.