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Son başbakan unutulmayacak

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Son başbakan unutulmayacak
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi başkentte bir bulvara verdi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararla; TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi, Esenboğa Havaalanı'nın yanında, Çubuk ve Pursaklar İlçesi arasında açılan yeni bir bulvara verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı ünvanına da sahip olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adının yazılı olduğu tabela, Büyükşehir Belediyesi Numarataj ekipleri tarafından yerine takıldı. "Binali Yıldırım Bulvarı" adını taşıyan tabela; Çubuk ilçesi Yenice, Dumlupınar ve Kızılca Mahalleleri ile Pursaklar ilçesi Karşıyaka, Sirkeli Yeşilova ve Sirkeli Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 20 metre genişliğindeki yola yerleştirildi.
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Son başbakan unutulmayacak
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