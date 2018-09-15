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Tatil yalanını hâkim yutmadı

’da işadamı M.Ç.’nin aracının lastiğini patlatıp ardından içinde bulunan 32 bin dolar ile 2 bin TL’yi çalan Kolombiyalı hırsızlık çetesi davasında karar çıktı

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Tatil yalanını hâkim yutmadı
5. Ağır Ceza Mahkemesi uluslararası çapta hırsızlık yapan ve 'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Kolombiyalı çetenin davasını karara bağladı. Dava konusu olay, 4 Aralık 2017'de Ankara'da yaşandı. Dosyada yer alan bilgilere göre emekli astsubay olan iş adamı M.Ç. bir bankaya giderek hesabındaki parayı çekip OSTİM'de bulunan bir döviz bürosuna gitmek için yola çıktı. Bankanın önünde pusuya yatan Kolombiyalı çete mensupları ise sahte pasaportla kiraladıkları araçla M.Ç.'yi takibe aldı.

YERDE SÜRÜKLENDI
Takip edildiğinden haberdar olmayan M.Ç. çantadaki parayı dolara çevirip aracına döndü. Ancak bu sırada aracın lastiğinin patlak olduğunu gördü. M.Ç., patlayan lastiği stepne ile değiştirdikten sonra tamircinin yolunu tuttu. Kolombiyalı çetenin kurduğu tuzaktan habersizce tamirciye girdi. Araçta beklediği sırada iki kişinin aracın arka kapısını açarak 32 bin dolar ile 2 bin TL'nin içinde bulunduğu çantayı alıp kaçtıklarını fark etti. Hırsızların bindikleri aracın kapısına yapışan M.Ç. bir süre yerlerde sürüklendi. Bu sırada hırsızlar araçla hızla kaçmayı başardı.

'TATİLE GELDİK'
Mağdur olan M.Ç.'nin şikayeti üzerine polis çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek söz konusu aracın plakasını tespit etti. Hırsızlıkta kullanılan aracın kiralık olduğu ve son olarak Dikmen semtinde görüldüğü belirlendi. Burada günübirlik evde kaldıkları belirlenen hırsızlar olayın gerçekleştiği tarihden 11 gün sonra düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Kolombiya vatandaşı Hector Julia Zoracipazora ile karısı Maria Isabel Guzman Otalora ve Marco Aurelio Roldan Correa ile Carlos Eduardo Buitrago Osuna çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme, "Türkiye'ye tatil için geldik" diyen çete mensuplarına acımadı. Her bir sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti. Yüksel TEMEL
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Tatil yalanını hâkim yutmadı
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