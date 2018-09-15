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Tek hedef 3 puan

ile Akhisarspor tarihlerinde ilk kez bugün karşı karşıya gelecek. Saat 17.00’de başlayacak maçta başkentin tek hedefi 3 puan

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
Tek hedef 3 puan
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor ile karşılaşacak. Yenikent Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle maç Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanacak. Bu akşam oynanacak karşılaşma Ankaragücü ile Akhisarspor arasındaki ilk maç olacak. Maçı ise hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

ANKARAGÜCÜ DAHA ISTIKRARLI
Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve doğrudan Süper Lig'e yükselen Ankaragücü sezona Galatasaray maçı ile başladı. Evinde rakibine 3-1 yenilen başkent ekibi, ikinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek ilk 3 puanını aldı. Ardından yine evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ligin son maçında ise Kasımpaşa'ya 2-1 yenildi. 4 haftada 4 puan toplayan başkent ekibi ligde 10. sırada yer alıyor. Akhisarspor ise ligde çıktığı 4 maçta henüz galibiyet elde edemedi. İlk hafta Beşiktaş'a 2-1 yenilen Ege temsilcisi, ikinci hafta Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Akigolar, son maçta ise Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Akhisarspor 4 haftada topladığı 2 puanla 17. sırada yer alıyor.

AKHISAR'DA 3 EKSIK
Bu akşam oynanacak maça Ankaragücü'nün; Hopf, Erdem, Alihan, Kone, Pinto, Faty, Erdem, Bifouma, İlhan, Mokhtar ve El Kabir on biriyle çıkması bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında oynadığı maçlardan galibiyet elde edemeyen Akhisarspor'da ise Ankaragücü maçı öncesi 3 eksik var. Sakatlıkları süren Vrsajevic ve Lopes, Ankaragücü maçında oynayamayacak. Akigo'da kırmızı kart cezası devam eden golcü Seleznyov da bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyesi ile eşleşti.
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Tek hedef 3 puan
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