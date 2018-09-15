Tek hedef 3 puan

BUGÜN NELER OLDU

haftasındageçtiğimiz sezonunveşampiyonuile karşılaşacak.zemininde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle maçoynanacak. Bu akşam oynanacak karşılaşmailearasındaki ilk maç olacak. Maçı ise hakemyönetecek.Geçen sezonikinci sırada tamamlayan ve doğrudanyükselensezonamaçı ile başladı. Evinde rakibineyenilen başkent ekibi, ikinci haftada iseyenerek ilkpuanını aldı. Ardından yine evindeileberabere kalan sarı-lacivertliler, ligin son maçında iseyenildi.haftadapuan toplayan başkent ekibi ligdesırada yer alıyor.ise ligde çıktığımaçta henüz galibiyet elde edemedi. İlk haftayenilentemsilcisi, ikinci haftaileberabere kaldı. Ardındanyenilen, son maçta iseileberabere kaldı.haftada topladığıpuanlasırada yer alıyor.Bu akşam oynanacak maçaveon biriyle çıkması bekleniyor.ilkhaftasında oynadığı maçlardan galibiyet elde edemeyenisemaçı öncesieksik var. Sakatlıkları sürenvemaçında oynayamayacak.kırmızı kart cezası devam eden golcüda bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandanile eşleşti.