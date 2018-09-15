Tek hedef 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 5.
haftasında Ankaragücü
geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası
ve Süper Kupa
şampiyonu Akhisarspor
ile karşılaşacak. Yenikent Stadı'nın
zemininde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle maç Afyon Zafer Stadyumu'nda
oynanacak. Bu akşam oynanacak karşılaşma Ankaragücü
ile Akhisarspor
arasındaki ilk maç olacak. Maçı ise hakem Volkan Bayarslan
yönetecek. ANKARAGÜCÜ DAHA ISTIKRARLI
Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'i
ikinci sırada tamamlayan ve doğrudan Süper Lig'e
yükselen Ankaragücü
sezona Galatasaray
maçı ile başladı. Evinde rakibine 3-1
yenilen başkent ekibi, ikinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'u 2-0
yenerek ilk 3
puanını aldı. Ardından yine evinde Trabzonspor
ile 2-2
berabere kalan sarı-lacivertliler, ligin son maçında ise Kasımpaşa'ya 2-1
yenildi. 4
haftada 4
puan toplayan başkent ekibi ligde 10.
sırada yer alıyor. Akhisarspor
ise ligde çıktığı 4
maçta henüz galibiyet elde edemedi. İlk hafta Beşiktaş'a 2-1
yenilen Ege
temsilcisi, ikinci hafta Çaykur Rizespor
ile 1-1
berabere kaldı. Ardından Medipol Başakşehir'e 3-1
yenilen Akigolar
, son maçta ise Sivasspor
ile 1-1
berabere kaldı. Akhisarspor 4
haftada topladığı 2
puanla 17.
sırada yer alıyor. AKHISAR'DA 3 EKSIK
Bu akşam oynanacak maça Ankaragücü'nün; Hopf
, Erdem
, Alihan
, Kone
, Pinto
, Faty
, Erdem
, Bifouma
, İlhan
, Mokhtar
ve El Kabir
on biriyle çıkması bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in
ilk 4
haftasında oynadığı maçlardan galibiyet elde edemeyen Akhisarspor'da
ise Ankaragücü
maçı öncesi 3
eksik var. Sakatlıkları süren Vrsajevic
ve Lopes
, Ankaragücü
maçında oynayamayacak. Akigo'da
kırmızı kart cezası devam eden golcü Seleznyov
da bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyesi
ile eşleşti.