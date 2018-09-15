Temizlik ordusu

Daha temiz ve daha yeşil günler için tüm mahalleleri adım adım güzelleştirmeye devam eden Keçiören Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. Gönül belediyeciliği kapsamında Keçiören Belediyesi, Dünya Çöp Toplama Günü'nde Sancaktepe Mahallesi'nde çevre temizliği yaptı. "Yeşil Gün" ismi verilen etkinliklere AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
ve Keçiörenli kadınların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik öncesinde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Ak, "Bugün Dünya Çöp Toplama Günü. Bu programa ağırlıklı olarak hanım kardeşlerimiz önem verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Temizlik denince akla ilk gelen hanımlardır. Biz uzun zamandır geri dönüşümle alakalı olarak büyük çalışmaların içerisine giriyoruz. Buradaki en önemli faktör hanım kardeşlerimizin bu işe destek vermesidir" dedi. DESTEK BEKLİYORUZ
Keçiören Belediyesi olarak "Sıfır Atık ve Çevre Çiçekleri" isimli projeleri de yürüttüklerini belirten Mustafa Ak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın değerli eşleri Emine Erdoğan
hanımefendinin himayelerinde Sıfır Atık Projesi
yürütülüyor. Sıfır Atık Projesi'ne de en büyük desteği hanımlardan bekliyoruz. Belediyeler olarak Sıfır Atık Projesi'ni ilk yürüten belediyeyiz. Keçiören Belediyesi, çevreye duyarlı, yeşile hassas olan bir belediyedir. Biz bu bilincin tüm Keçiören halkına da yayılmasını arzu ediyoruz. 10 yıldır sürdürmekte olduğumuz Çevre Çiçekleri Projesi var. Bu projede bugüne kadar 100 binin üzerinde çocuğumuzu eğittik. Eğitimler küçük çocuklardan başladığı zaman inşallah çok daha güzel bir Türkiye ve çok daha güzel bir Keçiören'i hep beraber oluşturacağız" ifadelerini kullandı. FİDAN DİKTİLER
PROTOKOL konuşmalarının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Keçiörenli kadınlar önlüklerini giyerek ellerine aldıkları süpürgelerle ilçenin sokaklarını temizledi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Son olarak Keçiörenli kadınlar Sancaktepe mevkiinde bulunan alana fidan dikimi gerçekleştirdi. Kadınlar, vatandaşları yere çöp atmama konusunda uyardı. Etkinliğin çok güzel olduğunu belirten çocuklar ise, yere atılan pilin ozon tabakasını deldiğini hatırlatarak, herkesi çevreye sahip çıkmaya davet etti.