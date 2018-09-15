Tuz Gölü’nde roket fırlattılar

Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Teoknofest için Tuz Gölü
çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde roket yarışları düzenlendi. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 28 takım, kendi imkanlarıyla ürettikleri özgün tasarım roketleri daha yükseğe fırlatmak için kıyasıya mücadele etti. Gençler, roketle 3 bin metre irtifaya 4 kilogram faydalı yük çıkarıp paraşütle yere indirmek için yarıştı. Dünyada ABD'den sonra ikinci olma özelliği taşıyan yarışma, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere iki farklı kategoride yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yarışmanın üçüncü gününde gençleri yalnız bırakmadı. NEFES KESTİ
Roketleri inceleyen Bakan Varank
ve Bayraktar, dürbünle roketlerin ateşlenme anını izlediler. Bu esnada ortaya nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Bakan Varank, roketlerin ateşlenme ve fırlatılma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Varank mesajında, "Üniversiteli ve liseli öğrenci takımlarımızın katıldığı roket yarışması bir ilk" ifadelerini kullandı.