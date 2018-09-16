Ankara farkı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılabilmek için oynadığı Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 79-69 yendi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya 12 Dev Adam etkili başladı. A Milli Takım Doğuş Balbay, Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın sayılarıyla, 2. dakikaya 5-2 önde girdi. İlk iki dakika içinde faul hakkını dolduran milliler, rakibinin pota altındaki etkili ismi Dubljevic'in 10 sayısına engel olamadı ve 4. dakikayı 10-8 geride tamamladı. Ersan İlyasova'nın Cedi Osman ile yaptığı ikili oyunlar sonrasında rakibinin dengesini bozan ay-yıldızlılar 7. dakikayı 18-12 üstün tamamladı. Semih Erden'in pota altındaki etkili oyunuyla kontrolü elinde tutan milliler, ilk çeyreği 26-18 önde bitirdi. İkinci periyodun ilk bölümünde her iki takım da hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşadı. Rakibine 3,5 dakika sayı bulma şansı vermeyen milliler, Melih Mahmutoğlu-Furkan Korkmaz ikilisinin basketleriyle skoru 31-18'e taşıdı. Popovic'in skor katkısı verdiği rakibi karşısında Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova ile basketler bulan A Milli Takım, hücum ribauntlarından elde ettiği ikinci şansları da iyi değerlendirerek ilk devreyi 45-37 üstün kapattı. Üçüncü çeyreğin başında rakibinin baskılı savunması karşısında zorlanan milliler, Cedi Osman'ın art arda basketleriyle farkın azalmasına izin vermedi ve 25. dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 52-45. Dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Karadağ, hücum ribauntlarındaki üstünlüğüyle farkı azaltsa da milliler, periyodu 60-56 önde tamamladı. 12 Dev Adam, final çeyreğinin ilk dakikalarında Semih Erden ve Ersan İlyasova ile oyunun kontrolünü tekrar ele geçirdi. Karadağ'ın molası sonrasında Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla hücumdaki etkinliğini sürdüren ay-yıldızlılar, savunmada da etkili bir oyun sergileyerek rakibini yanlış şut seçimlerine itti ve 35. dakikaya 73-62 önde girdi. Ersan İlyasova'nın üst üste basketleriyle rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen A Milli Takım, tempoyu istediği gibi ayarladı ve seyirci desteğini de arkasına alarak karşılaşmadan da 10 sayı farkla 79-69 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı kaydeden Dubljevic oldu. A Milli Takım adına en çok skor üreten isim ise 18 sayıyla Cedi Osman oldu.

ANKARA SEYİRCİSİNE TEŞEKKÜR

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan A Milli Takım antrenörü Ufuk Sarıca zor bir maç olduğunu söyledi. Karadağ takımının fizik olarak çok güçlü olduğunu belirten Sarıca, "Bizim için zorlu bir başlangıçtı. Karadağ fiziksel oynayan zorlu bir ekipti. Tahmin ettiğimiz gibi zorlu bir maç oldu. Fazla sayıda erken faul yaşamamız bizi biraz zor soksa da boyalı alanda, Semih ve Ersan'ın desteği ile iyi bir galibiyet elde ettik. Ankara seyircisine de müthiş ortamdan dolayı teşekkür ederiz.Şimdi tek bir amacımız var; Pazartesi günü Slovenya'dan galibiyet ile ayrılmak" dedi. Bu maçtan alınacak galibiyetin çok önemli olduğunu vurgulayan Furkan Korkmaz ise, "Bu maçın bizim açımızdan önemi çok büyüktü. Eğer bu maçı kazanmasaydık, Slovenya karşısında galibiyet alsak da hedefimize ulaşamayacaktık. Seyircilerden müthiş destek aldık. İyi de bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.