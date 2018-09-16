Büyükşehir’den vatandaşa destek

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi
'nde kentsel dönüşüm
projesi kapsamında yer alan ve yıkılması planlanan alanlarda yaşayan vatandaşların ödediği numarataj harç bedellerinde yüzde 50 indirim yapılması kararı alındı. Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısına Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Tuna imzasıyla gelen Başkanlık yazısında, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında riskli yapı kategorisindeki gecekondulardan alınan numarataj harç bedellerinde yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi. Ulaşımdan suya birçok kalemde indirim kararlarını arka arkaya açıklayan Başkan Tuna, bu sefer kentsel dönüşüm alanları ile yıkılacak yapılarda yaşayan vatandaşların ödediği numarataj harç bedellerinde indirim yapılması için düğmeye bastı. Mecliste görüşülen Başkanlık yazısında, "Kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalan alanlarda yıkılacak olan yapılarda bulunan vatandaşlarımızın ekonomik durumları göz önüne alındığında bahse konu olan harç ödemesi mevcut tarifeden yüzde 50 indirimli olarak uygulanması kararı alınmıştır" ifadeleri yer aldı.