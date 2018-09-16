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Kahramankazan’da 53 bin nüfuslu aileyiz

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Kahramankazan’da 53 bin nüfuslu aileyiz
KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı , 81 ilden göç eden vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı ilçede vatandaşlarla sürekli olarak iç içe olmasıyla dikkati çekiyor. Tek tek ilgilendiği vatandaşların taleplerini dinleyerek onlara yardımcı olmaya çalışan Ertürk, "Kahramankazan'da 53 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Halkımızla gece gündüz birlikteyiz" dedi. Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla 'ye örnek olan si, vatandaşların hizmete ulaşımını kolaylaştırma ve memnuniyetlerini artırma konularında yaptığı çalışmalarla dikkati çekiyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bu kapsamda Mavi Ay Hizmet biriminde gerçekleştirilen halk buluşmalarıyla vatandaşlarla bir araya geliyor. Ertürk, burada vatandaşlarla tek tek ilgilenerek talep ve sorunlarını dinliyor. Ertürk, vatandaşların sorun ve istekleri doğrultusunda onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Ertürk, "Kahramankazan'da 53 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. 81 ilden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı Kahramankazan'da, bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşıyoruz" dedi.
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Kahramankazan’da 53 bin nüfuslu aileyiz
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