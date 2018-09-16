Mazlumlara kucak açan hastaneye vefa ziyareti

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Safari Otel'in girişinde 14 Ekim 2017'de bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıda 276 kişinin hayatını kaybetti, 300'den fazla kişinin yaralanmıştı. Bombalı saldırıda ağır yaralanan 18 hasta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Türkiye'ye getirilmesi büyük kısmının tedavisi Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde gerçekleşmişti. Bir yıl aradan sonra tedavi olan hastalar ve Somali büyükelçiliği nezdinde başkonsolos Abdulkadir Barkadle ve beraberindeki ekip teşekkür amaçlı Polatlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti. Ziyaretçiler Başkan Erdoğan'a ve hastane başhekimi Dr. Hüseyin Arslan'a teşekkür etti.

'TÜRKİYE HEP YANIMIZDA OLDU'

Türkiye'nin zor dönemde kucak açıcı tutumunun İslam coğrafyası için örnek teşkil ettiğini belirten hastalar, Başkan Erdoğan'a minnettar olduklarını belirtti. Ayrıca tedavi olan hastalar o dönemde tedavileri ile yakından ilgilenen başta hastane başhekimi Arslan olmak üzere tüm doktorlara teşekkür ettiklerini söylediler. Hastane yönetiminin misafirperverliğinin ömür boyu unutulmayacağını ifade eden Somalililer, "Bizim rahat etmemiz için tüm imkânlarını seferber ettiler. Türkiye lideri ve halkı her zaman yanımızda oldu yaralarımızı sardı Allah onlardan razı olsun. Bizler de Türkiye'nin iyi gününde kötü gününde yanındayız" dedi.

MAZLUMLARA ÖZEL HİZMET

Sağlık alanında dünyaya örnek olan birçok adımı atan Türkiye mazlumlara kucak açıyor. Hasta kabul sistemi üzerinden mazlum coğrafyadaki hastaların büyük çoğunluğunun tedavilerini üstlenen Polatlı Devlet Hastanesi bu tutumuyla da örnek teşkil ediyor. Hastanede terör ve zalim rejim mağduru hasta misafirler için kurulan sistem ise dikkat çekiyor. Hastaların nakillerinin gerçekleşmesinin ardından anında yatış işlemlerine paralel olarak hasta kayıt kabulleri yapılıyor. Müslüman coğrafyasından gelen hastaların tüm ihtiyaçları için gerekli her şey anında karşılanıyor. Bir sonraki gün ise hastalıklarına göre ayrılan misafirler için hastane doktorları viziteye çıkarak hastalarla tek tek ilgileniyor. Bu kapsamda 2017'de Somali'de yaşanan terör saldırısı sonrası 41 Somalili Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ağır kırık ve yaralanmaları olan hastalar sıhhatlerine kavuşup öyle gönderildi. Polatlı Devlet Hastanesi, 2016'da Irak'taki kimyasal bomba saldırısı sonrası terör örgütü DAEŞ'in zulmünden kaçan Iraklı Türkmenlere de kapılarını açtı. Hardal gazıyla vücutlarında ağır hasarlar oluşan kadın, çocuk ve yaşlı 160 Iraklı ve Türkmen hasta Polatlı'da sağlığına kavuştu.