Okullar başlıyor yollar açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına temmuz ayı içerisinde başlanan Akköprü, Türk Telekom ve Kepekli kavşaklarındaki yol çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. Yaklaşık iki aydır Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından büyük bir gayretle çalışmaların yürütüldüğü kavşaklarda asfalt serim aşamasına gelindi. Yollar yarın açılacak okul öncesi bugün gece saatlerinde trafiğe açılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kavşakların son durumu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

KAZALARI ÖNLEYECEK

Samsun Yolu Türk Telekom Binası önündeki "U" dönüşü nedeniyle yaşanan trafik kazalarının da önüne geçecek yeni proje ile Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bu noktada alt geçit döner kavşak yapımı gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, "Samsun Yolu Telekom alt geçidinde prekast ve dolgu çalışmalarımız devam ediyor. Alt geçidimizi üç gidiş üç geliş olmak üzere bu gece trafiğe açmayı hedefliyoruz" dedi.

ASFALTLAMA BAŞLADI

Kepekli ve Akköprü kavşaklarının da bu gece itibari ile trafiğe açılacağını işaret eden yetkililer, "Akköprü Kavşağı'nda son kirişlerimiz yerine konuldu ve tabliye çalışması bitme aşamasına geldi. Büyük bir aksilik çıkmazsa bu gece köprümüzün alt kolları ve üstü asfaltlama çalışması bitiminde trafiğe açılacak. Kepekli alt geçidinde ise prekast çalışmaları ve asfaltlama çalışmalarına başlanmıştır. Bu gece üç gidiş üç geliş alt geçidimiz inşallah trafiğe açılacaktır" ifadelerini kullandı.