Yenimahalle’nin eğitim neferleri iş başında

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Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya velilerin yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve öğrenciler de katıldı. Toplantıda çocuklarına ders verecek olan öğretmenlerle tanışan veliler, yeni öğretim yılı hakkında eğitmenlerden ayrıntılı bilgi aldı. Toplantıda alkışlar eşliğinde velilere seslenen Başkan Fethi Yaşar, "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi ve öğretmenlerimizin daha sağlıklı koşullarda eğitim vermesi için belediyemizin imkânları doğrultusunda elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. 4 şube ile yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye hizmet vereceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımız sayesinde ülkemizi daha ileri noktalara götürebilir, yavrularımızı aydınlık geleceğe taşıyabiliriz. Bu da eğitimle mümkündür. Burada sadece bizlere değil, sizlere de görev düşüyor. Hep beraber bu sorumluluğun bilincinde olmalıyız. Biz bu kurslarla çocuklarınızın derslerine yardımcı olacağız. Siz de çocuklarınızın takipçisi olun, onlarla ilgilenin" dedi. Görev yetkisinde olmamasına rağmen devlet okullarının fiziki şartlarını da iyileştirdiklerini söyleyen Yaşar, "Birinci görevimiz olmamasına rağmen bütün devlet okullarımıza elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Tadilatlarını yaptırıyoruz. Çünkü özel okullarda okuyan çocuklarla devlet okulunda okuyan çocukların aynı şartlarda eğitim görmesini istiyorum" diye konuştu.