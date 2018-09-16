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Yenimahalle’nin eğitim neferleri iş başında

Yenimahalle’deki orta öğretim, lise ve mezun öğrencilere “Eğitime Destek Projesi” kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren , yarın başlayacak yeni eğitim yılı öncesi velileri bilgilendirme toplantısında buluşturdu

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Yenimahalle’nin eğitim neferleri iş başında
NAZIM Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya velilerin yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve öğrenciler de katıldı. Toplantıda çocuklarına ders verecek olan öğretmenlerle tanışan veliler, yeni öğretim yılı hakkında eğitmenlerden ayrıntılı bilgi aldı. Toplantıda alkışlar eşliğinde velilere seslenen Başkan Fethi Yaşar, "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi ve öğretmenlerimizin daha sağlıklı koşullarda eğitim vermesi için belediyemizin imkânları doğrultusunda elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. 4 şube ile yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye hizmet vereceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımız sayesinde ülkemizi daha ileri noktalara götürebilir, yavrularımızı aydınlık geleceğe taşıyabiliriz. Bu da eğitimle mümkündür. Burada sadece bizlere değil, sizlere de görev düşüyor. Hep beraber bu sorumluluğun bilincinde olmalıyız. Biz bu kurslarla çocuklarınızın derslerine yardımcı olacağız. Siz de çocuklarınızın takipçisi olun, onlarla ilgilenin" dedi. Görev yetkisinde olmamasına rağmen devlet okullarının fiziki şartlarını da iyileştirdiklerini söyleyen Yaşar, "Birinci görevimiz olmamasına rağmen bütün devlet okullarımıza elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Tadilatlarını yaptırıyoruz. Çünkü özel okullarda okuyan çocuklarla devlet okulunda okuyan çocukların aynı şartlarda eğitim görmesini istiyorum" diye konuştu.
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Yenimahalle’nin eğitim neferleri iş başında
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