ASKİ’den barajlarda yosun temizliği

BAŞKENTIN içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü, yosunların neden olduğu kötü tat ve kokunun önlenmesi için baraj göllerinde temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı
, Kurtboğazı Baraj suyunun yeşil alglerden (yosun) temizlenmesi için gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. İçme suyu barajlarında bugüne kadar uygulanmayan iyileştirme çalışmalarına başladıklarını belirten Kınacı, ASKİ'nin baraj göllerini, özel donanımlı tekneden atılan, çevreye ve canlılara zarar vermeyen kimyasallarla temizlediklerini açıkladı. ASKİ Genel Müdürü Kınacı, bakır sülfat uygulaması ile göller ve barajlarda oluşan yosunların temizlendiğini, bu sayede suyun daha berrak ve temiz olmasını sağladıklarını ifade etti.