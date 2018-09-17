Dolar yerine arsa yatırımı

SON günlerde gündemimizi sıkça meşgul eden yatırım araçları arasında, dolar , euro ve konut kampanyaları ile markalı evler yer alıyor. Ama gözden kaçan ve dolar kurundaki yükselişle fiyatları oldukça makul seviyelerde duran arsalar, en güvenli yatırım aracı olarak uzman tavsiyeleri arasında sunulmakta. Konu üzerine bir değerlendirme yapan AKÇA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı ve Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Murat Akça, verdiği çarpıcı örnekler ve reel fiyatlandırmalarla, arsanın bu dönemde ekonominin en çok kazandıran güvenli limanı olduğunu dile getirdi. Ankara
'nın en eski ve önemli gayrimenkul firmasının yöneticisi AKÇA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Murat AKÇA, dolar ve eurodaki ani sıçrayışla oluşan spekülasyon fiyatlamalara güvenip paralarını dövize çeviren yatırımcıların, bu güvensiz kur ortamından ziyade, en eski ve en çok kazandıran arsa yatırımlarına yönelmelerini tavsiye etti. Akça'ya göre ekonomi uzmanlarının dahi dövizin geleceği konusunda yorum yapamadığı, ani iniş ve çıkışların yaşandığı bu dönemde, döviz ne uzun ne de kısa vadede kârlı bir yatırım aracı olarak görünmüyor. 5 BİN TL'DEN 50 BİN TL'YE KADAR VAR
Değerlendirmesinde arsa yatırımcı profilinin, analiz yeteneğinin güçlü olduğunu dile getiren Akça, "Doların en çok değer kazandığı bu günler üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekirse, çok eskiye gitmeden 2010 yılını düşünebiliriz. 2010'da dolar 1.5 TL iken, şu an 8 yılda 6.10 TL civarına yükselerek uzun vadeli yatırımcısına 6 kat kazandırmış. Aynı şekilde arsa üzerinden bir örneklem alırsak; Ankara'da 2010'da çok az yapılanmanın olduğu, Beytepe mevkisinde bir arsanın metrekare fiyatı 50 TL idi. 2018 itibari ile aynı arsaların metrekare değerleri 4 bin TL ile 5 bin TL üzerinden fiyatlanıyor. Bu örnek ile 8 yılda arsanın yatırımcısına getirisinin dolardan çok daha yüksek olduğu açıktır" dedi.