Kahramankazan’da çöp kutuları kalktı

ÇEVRENIN ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarıyla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan Sıfır Atık Projesi
'ni hayata geçirdi. Belediye binası ile belediye ek hizmet binalarındaki yemekhanelere yerleştirilen özel kumbaralar ve ayrıştırıcı üniteler ile tüm atıklar toplanarak geri dönüşüme tabi tutulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni, Kahramankazan Belediyesi Türkiye'de uygulayan ilk ilçe belediyesi oldu.