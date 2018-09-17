Kokulu ürünlerden uzak durun

TATILDEN dönen başkentliler okul alışverişi için çarşı pazar dolaşıyor. Okul çantası ve ayakkabı alırken ürün kılavuzunun detaylı incelenmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar velileri Çin malı sağlıksız ürünlere karşı uyardı. Okulların açılmasıyla Ankara
'da çarşı pazar hareketlendi. Okul çantası, suluk, kalem silgi alışverişinden deftere kadar birçok ürün satın alırken dikkatli olunması gerektiğini ifade eden uzmanlar ürünlerin üzerinde bulunan kılavuzu kontrol etmeden alışveriş yapılmaması gerektiğini söyledi. KILAVUZU OKUYUN
Son 3 yıldır denetlenen binlerce kırtasiye ürünü güvensiz çıktı. Uzmanlar kokulu ve aşırı renkli ürünlerden uzak durulmasını tavsiye etti. Yetkililer kırtasiye malzemesi alırken çocukların sağlının ön planda tutulması gerektiğini hatırlattı. Ucuz diye fason ürün almak yerine çocukların sağlığına uygun ve tüketim kılavuzu bulunan ürünlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca uzmanlar çocuklar için yapılan tekstil ürünleri ve ayakkabılarda da ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, satın alınan ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin, "ALO 175" tüketici hattından şikâyet için başvuru yapabileceklerini söyledi.