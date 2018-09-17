Metrelerce sürüklendi tabela direğine çarptı

ANKARA
'DA kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Yenimahalle'de meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden Etimesgut istikametinde seyreden ve içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, Yenimahalle Köprüsü'nün altında sürücü Hüseyin Ç.'nin kontrolünden çıkarak, savrulmaya başladı. Metrelerce sürüklenen otomobil, Mevlana Bulvarı'nda bulunan tabela direğine çarparak durabildi. Kaza nedeniyle otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü Hüseyin Ç. ile yolculardan Adem Ü. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gazi ve Hacettepe hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.