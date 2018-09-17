Milyonluk telefon dolandırıcılığı Başkentte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, telefonda dolandırdıkları bir vatandaştan yaklaşık 1 milyon lira alan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

Giriş Tarihi: 17.9.2018