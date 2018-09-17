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Modern yapılara yeşil bütünlük

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Modern yapılara yeşil bütünlük
YEŞIL alan, park, bahçe ve rekreasyon alanlarıyla ilçeye yeşil bir kimlik kazandıran Mamak Belediyesi yeni parklar yapmaya devam ediyor. Yapımına kısa süre önce 'nde başlanan park inşaatında incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mamak'ta modern bir şehirleşme yaşıyoruz. Bu şehirleşmenin yanı sıra ilçe genelinde birçok park ve rekreasyon alanları yaparak, vatandaşlarımızın sohbet edecekleri, zaman geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri alanlar oluşturuyoruz" dedi. Altınevler Mahallesi'nde 4 bin 600 metrekare alanda inşası devam eden parkın içinde ise çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu yolu, fitness alanı, futbol sahası ve oturma grupları bulunuyor.
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Modern yapılara yeşil bütünlük
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