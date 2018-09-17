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Pandora projesiyle deneyimler paylaşıldı

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Pandora projesiyle deneyimler paylaşıldı
YENIMAHALLE Belediyesi ile Human RightsYouthOrganization, UbeleInitiative ve Polonya AutokreacjaFoundation'nın kadın girişimciliğini ulusal arenada desteklemek üzere ortaklaşa gerçekleştirdiği "Pandora, Kadın Girişimciliği İçin Avrupa'daki Fırsatları Keşfetmek" adlı projenin kapanış paneli Yenimahalle'de yapıldı. Projenin son ayağında İtalya, İngiltere, Polonya'dan gelen ve Türkiye'de ticaret yapan kadın girişimciler Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen panel ile girişimcilik deneyimlerini paylaştı.
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Pandora projesiyle deneyimler paylaşıldı
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