Pandora projesiyle deneyimler paylaşıldı

YENIMAHALLE Belediyesi ile İtalya
Human RightsYouthOrganization, İngiltere
UbeleInitiative ve Polonya AutokreacjaFoundation'nın kadın girişimciliğini ulusal arenada desteklemek üzere ortaklaşa gerçekleştirdiği "Pandora, Kadın Girişimciliği İçin Avrupa'daki Fırsatları Keşfetmek" adlı projenin kapanış paneli Yenimahalle'de yapıldı. Projenin son ayağında İtalya, İngiltere, Polonya'dan gelen ve Türkiye'de ticaret yapan kadın girişimciler Nazım Hikmet
Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen panel ile girişimcilik deneyimlerini paylaştı.