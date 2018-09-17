Suda gemiler, karada gençler temizliyor

AK Parti Ankara
Gençlik Kolları, Dünya Temizlik Günü
kapsamında başkentin incisi Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü
etrafında temizlik yaptı. Ellerine aldıkları çöp poşetleri Mogan Gölü kıyısında temizlik yapan gençlere AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da eşlik etti. Etkinlikte açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Bugün Dünya Temizlik Günü… Yaşadığımız çevreye saygımızı ifade etmek için, yaşadığımız çevreye borcumuzu yerine getirmek için buradayız. Çevremizi temiz tutmanın en güzel yolu hiç kirletmemektir. Ancak kirlenen çevremizi de her zaman hep birlikte doğal haline döndürmemiz gerekiyor" dedi. ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP
Mogan Gölü'nün başkent için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise gençlerle böylesi güzel bir organizasyonda bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getirirken AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ise, "Gençlik Kolları olarak Atatürk Sahil Parkı'nda Sayın Genel Sekreterimiz Fatih ağabey ile birlikte Mogan Gölü etrafında temizlik yaptık" ifadelerini kullandı. ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
ÖTE yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı gemiler Mogan Gölü'ndeki dip çamuru temizliğini tüm hızıyla sürdürüyor. Şuana kadar yarısından fazlası temizlenen ve sudaki berraklığın gözle görülebilir hale geldiği çalışmaların yılsonuna doğru tamamlanması bekleniyor. Temizlik çalışmalarının ardından Mogan Gölü'nde su sporları ve olta balıkçılığı faaliyetleri yürütülecek.