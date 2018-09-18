14. kez kemer kuşandılar

MAMAK Belediyesi Sayokan Topluluğu Alp
ve Almılaları
, Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde
gerçekleşen törenle 14.
kez kemer kuşandı. Sayokan Topluluğu'ndan 610 sayokan
öğrencisi arasından 115 Alp
ve Almıla'nın
bir üst kemere terfi ettiği tören görsel şölene dönüştü. SERTIFIKA ALDILAR Alp
ve Almılaların
gösterilerinin ayakta alkışlandığı törende 65 Alp
ve Almıla
mavi kemere, 30 Alp
ve Almıla
sarı kemere, 16 Alp
ve Almıla kırmızı kemere
ve 4 Alp
ve Almıla
da 4 renkli
kemere geçmeye hak kazandı. Mamak Sayokan Topluluğu
sporcularından kemer sınavında kuşaklarını bağlayan sporcular, sertifikalarını almaya hak kazandı.