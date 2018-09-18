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14. kez kemer kuşandılar

Mamak topluluğu115 Alp ve Almılaları 14. kez kemer kuşanarak terfi etti

Giriş Tarihi: 18.9.2018
14. kez kemer kuşandılar
MAMAK Belediyesi Sayokan Topluluğu Alp ve Almılaları, Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen törenle 14. kez kemer kuşandı. Sayokan Topluluğu'ndan 610 sayokan öğrencisi arasından 115 Alp ve Almıla'nın bir üst kemere terfi ettiği tören görsel şölene dönüştü.

SERTIFIKA ALDILAR
Alp ve Almılaların gösterilerinin ayakta alkışlandığı törende 65 Alp ve Almıla mavi kemere, 30 Alp ve Almıla sarı kemere, 16 Alp ve Almıla kırmızı kemere ve 4 Alp ve Almıla da 4 renkli kemere geçmeye hak kazandı. Mamak Sayokan Topluluğu sporcularından kemer sınavında kuşaklarını bağlayan sporcular, sertifikalarını almaya hak kazandı.
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14. kez kemer kuşandılar
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