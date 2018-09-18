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Altınköy’de bir gün

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Altınköy’de bir gün
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı , 'ni ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu. Oktay, Altındağ'da yer alan doğal köy hayatı konseptiyle misafirlerini ağırlayan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Burada yetkililer tarafından karşılanan Oktay, köy kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gayesiyle hayata geçirilen projeye ilişkin bilgi aldı. Köy kahvesindeki vatandaşlarla kahve içip sohbet eden, onların taleplerini dinleyen Oktay, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendi yetiştirdikleri organik tarım ürünlerini satan üreticilerle de sohbet eden Fuat Oktay, müze içindeki Tanıtım Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.
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