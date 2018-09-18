E-ticaret esnaf için avantaj sağlayacak

ESNAF ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ve PTT A.Ş. işbirliğiyle hazırlanan Esnaf Pttkart
ve Elektronik Ticaret Bilgilendirme Toplantısı ANKESOB
Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, "Esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman devletimizin, milletimizin menfaatleri doğrultusunda alınan tüm kararların, uygulamaların yanında olduk. Ülkemizin dinamosu durumunda bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın menfaatlerini gözeten bu tür projeleri de her zaman destekliyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın Esnaf Pttkart ve E-ticaret ile birçok hizmete daha uygun şartlarda ulaşabilecek olmasını olumlu karşılıyoruz. Dünyada ve Türkiye'de e-ticaretin önemi giderek artıyor" ifadelerini kullandı. DÜNYAYA AÇMAK İSTİYORUZ
PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut esnaf ve sanatkarların ticaretini dünyaya açmak istediklerini belirterek, "Artık dünya e-ticaret denilen kavramla tanıştı. Bu anlamda ayrı bir lojistik ve ticari faaliyet de devreye girdi. Esnaf ve sanatkarlık artık e-esnaflık, e-ticaret üzerinden yapılıyor. Mantalite, yöntem değişti, yazılım ve bilişim kuralları esnafın vazgeçilmezi haline geldi. Milli E-Ticaret şirketi ve platformu olarak istiyoruz ki; esnafımız üretimini, gelirini daha fazla büyütsün. PTT işyerimizin hangi birine giderseniz 382 kalem işinizden faydalanırsınız" dedi.