Gençler drone ile kurtarıldı

ANKARA
'DAN Antalya
'ya tatil için gelen 4 üniversite öğrencisi, Likya Yolu yürüyüşü yapmak için yola koyuldu. Kaputaş Kanyonu'nu merak eden gençler, tarihi yol üzerindeki güzergahlarını değiştirip donanımsız bir şekilde kanyona girdi. Kanyon içerisindeki 2şelaleyi merak eden gençler, bir müddet daha yürümeye devam etti ancak sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Telefon çekmeyen ve bulundukları noktadan ne aşağıya inebilen ne de yukarıya çıkabilen gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi
'ni arayarak yardım talep etti.3 saatlik çalışmanın ardından gençler kurtarıldı.