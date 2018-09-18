Hazal ATEŞ: Yol medeniyettir!

Yollar, kaldırımlar şehirlerin aynasıdır.

İnsan yararına yapılan her yapı da medeniyetin göstergesidir. Bir şehrin gelişmişlik seviyesini ölçmek istiyorsanız yollarına, kaldırımlarına bakın yeter. Yaşlı, çocuk, engelli, bebekli annelerin rahatça yürüyebileceği kaldırımlar var mı? Bisiklet, yürüyüş yolları yapılmış mı? AK Parti otoyollar, hava limanları, hızlı tren hatları, akıllı iletişim sistemlerine yönelik önemli yatırımlara imza attı. Peki, şehir içindeki yol yatırımları yeterli mi? Hazır belediyelerin karnesi çıkarılıyor bu konuda da kamuoyu yoklaması yapılmalı.

Vatandaşın ulaşım konusundaki beklentileri, sorunları ortaya konulmalı. Yollarda sadece bakım, onarım, asfaltlama çalışmaları yetmez.

Yayaların rahatça yürüyebileceği, bebek arabalarının rahatça sürülebileceği kaldırımlar yapılmalı. Kaldırım yükseklikleri tekerlekli sandalye ya da bavulunu taşıyanlar için uygun inşa edilmeli. Rögar kapakları yere sıfırlanmış olmalı. Yollardaki tümsekler kapatılmalı. Bunları yapmak gerçekten çok mu zor?

Medeniyet aynı zamanda iyi işleyen bir ulaşım sistemi demek… Başkent Ankara'da dolmuş, otobüs, metro birçok ulaşım aracı bulunuyor. Gelin görün ki ulaşımda hala ciddi sorunlar yaşanıyor. Örneğin Sincan'dan başlayıp Kızılay'a devam eden metro güzergahında inanılmaz bir yoğunluk var. İnsanlar adeta üst üste yolculuk yapıyor. Güvenpark'ta dolmuş karmaşası sürüyor. Başkan Mustafa Tuna'nın ulaşım projeleri konusundaki hassasiywetine birebir görüşmemizde de şahit oldum.

Trafik yoğunluğunun azaltılması, yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları konusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Nitekim bakım, onarım çalışması yapılan Kepekli, Akköprü, Samsun Yolu Türk Telekom U dönüş kavşakları, Akay kavşağı çalışmaları tamamlandı. Akköprü'nün üst kısmındaki ilave çalışma devam ediyor ama dönüşlerle ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ulus trafiğini yer altına alarak bölgenin yayalaştırmasını sağlayacak projeye onay verdi. Kısa sürede ihaleye çıkılacak. Tünel çalışması aç kapa yöntemiyle yapılacak. Tamamlanınca Ankara büyük bir meydana kavuşacak.

Kızılay meydanının yeniden düzenlenecek.

Ankara'nın merkezi vatandaşın rahatça dolaştığı, nefes aldığı bir meydan olacak.

Ulaşım kolaylaşacak. Meydandaki dolmuş deposu yer altına alınacak. Şehir dışından ulaşımın kolaylaşması için cep terminaller yapılacak. Yılların eksiklerini gidermek tabii kolay değil. Başkan Tuna göreve geldiği günden bu yana bu eksiklerle yakından ilgileniyor.

Ankaralı gazeteci ve vatandaş olarak temennim bu çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanması…