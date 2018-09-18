‘Mevcut durumu ileriye taşıyacağız’

AK Parti
Genel Sekreteri Fatih Şahin, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Şahin, STK'ların demokratik sistemlerin vazgeçilmezidir. AK Parti iktidarları döneminde her zaman hem demokrasiyi hem sivil toplumun güçlendirmek için çok güçlü adımlar attıklarını hatırlatan Şahin, sivil toplumun güçlü olmadığı bir ülkede katılımcı demokrasiden, istişareden bahsetmeden mümkün olmadığını ifade etti. Ankara
'nın ülkemizin önde gelen ticaret, sanayi, tarım ve eğitim şehri olduğunu belirten Şahin, savunma sanayinin başkenti olan Ankara'nın dünyanın da en önemli savunma sanayi kentlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. GÜÇLENDİRECEĞİZ
Genel Sekreter Fatih Şahin, "Ankara'nın termal, sağlık ve tarih turizminde ki büyük potansiyelini mevcut durumundan çok daha ileriye taşıyacağız. Yerel yönetim kademelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla inşallah hep birlikte yapacağız. Ankara'mızı Türkiye'nin ve dünyanın en önemli şehirlerinde biri olma vasfını her geçen gün daha da güçlendireceğiz." dedi.