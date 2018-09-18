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Yemekler yapıldı lezzetler tadıldı

Başkent Ankara, Türkiye’nin 26 farklı noktasından yöresel mutfaklardan çıkan lezzetlerin buluştuğu “Gastro Ankara Lezzet Şöleni”ne ev sahipliği yaptı

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Yemekler yapıldı lezzetler tadıldı
FESTİVALE AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Asuman Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 'nin desteğiyle Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği (BAŞATDER) tarafından Gölbaşı Mogan Parkı'nda düzenlenen şölene katılanlara yöresel yemekler ikram edildi.

26 DERNEK BULUŞTU
Anadolu'nun farklı noktalarından 26 derneğin buluştuğu ve ilk kez Ankara'da düzenlenen festivale Başkentlilerin gösterdiği ilgiye teşekkür eden Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği Başkanı Satılmış Çeribaşı, "Her bölge kendine özgü lezzetlerini sundu. Biz de Ankara ile özdeşleşen Ankara tavayı yaptık. Karadenizli aşçılar kuymak, Egeliler otlu yemekleri yaptı. bölgesinden ise pastırmalı yemekler vardı" dedi. Ankaralıların yöresel ve tarihi lezzetlerine sahip çıkmalarının önemine vurgu yapan Çeribaşı, "Ankara'nın hangi bölgesine giderseniz ayrı bir lezzet bulursunuz. Yemek anlamında unutulmaya yüz tutmuş tatlarımız var. Bunları gün yüzüne çıkaralım ki ecdadımızdan bize kalan bu yemekleri günümüz menülerine de koyabilelim" değerlendirmesinde bulundu.
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Yemekler yapıldı lezzetler tadıldı
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