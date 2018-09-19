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1 haftada 90 şüpheli

Giriş Tarihi: 19.9.2018
1 haftada 90 şüpheli
Valiliği, narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 haftada 30 ayrı olay ile ilgili olarak uyuşturucu imal ve ticareti yapma suçundan 53, kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu kullanmak suçundan 37 şahsa işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 40'ı cumhuriyet savcılığı talimatıyla salıverilirken, 26 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli adli kontrol kararıyla, 2 şüpheli savcılıkta serbest kaldı. B-in 249 gram esrar, 151 gram eroin, 99 gram kokain, 37 adet ecstasy, 1 kilo 389 gram skunk, 147 gram bonzai, 70 adet captagon, 3 adet hassas terazi ile 25 bin 280 TL, 105 euro ele geçirildi.
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1 haftada 90 şüpheli
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