Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

Kahramankazan'da anlamlı etkinlikler gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk , "Yılın Ahisi" seçilen esnafa ödüllerini takdim ederken, her hafta kurulan halk pazarı dualarla açıldı, vatandaşlara pilav dağıtıldı. Ahilik Haftası nedeniyle ilk tören Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlandı. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Günhız ve esnaflar ile vatandaşlar katıldı. Kahramankazan'da "Yılın Ahi Esnafı" seçilen ikisi kadın 5 esnaf teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Buradan her hafta kurulan halk pazarına geçilerek pazarcı esnafı ziyaret edildi. İlçede geleneksel olarak yapılan ahilik duası ile pazar açıldı. Başkan Ertürk daha sonra vatandaşlara esnafa pilav ve çorba ikram etti.Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan'da her hafta semt pazarını Ahilik geleneklerine göre dualarla açtıklarını belirterek, "Yıllardır pazarımız dualarla açıyoruz. Esnaflarımızla bir araya gelip onlara çeşitli ikramlar yapıyoruz. Ahiliğin bundan sonraki nesillere taşınması noktasında o kültürün yaşatılması noktasında bu hafta ayrı bir önem taşıyor. Kahramankazan Belediyesi olarak, yalnızca aziz milletimizin değil İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatları doğrultusunda esnaf kardeşlerimize elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Tüm esnafımızın Ahilik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Nice hayırlı bereketli kazançlara hep beraber erişmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.