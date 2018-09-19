Başkent sevdalısı... Gurbetçilerin uğrak yeri

Doğma büyüme Ankara
lı olan 34 yaşındaki Nehri Korkmaz Ankara'ya özgü yaptığı birbirinden ilginç tişörtler ile Başkent Ankara'yı tasarladığı tişörtlerle anlatmaya çalışıyor. Tişörtün yanında kitap ayracı, magnet, kupa bardakta tasarlayan Korkmaz ilginin oldukça yoğun olduğunu söyledi. Sadece "Ankara" başlığı altında tişörtler tasarlayan Korkmaz'ın asıl mesleği ise aşçılık... Bir dönem yaptığı aşçılık mesleğini şöyle anlatıyor: Babam bir dönem hastalandı. Bu yüzden mesleği bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra ne yapabilirim diye düşünürken bu fikir ortaya çıktı. ANKARA'DA TEK
Kızılay'da dolaşırken İstanbul tişörtlerinden esinlendiğini söyleyen Korkmaz, "Ankara'da bu İstanbul tişörtlerini görünce üzüldüm. Koyu Ankaragücü taraftarı ve başkent sevdalısıyım. Türkiye'nin başkentini nasıl tanıtırım diye düşündüm. Photoshop öğrendim. Tasarımlarımı günden güne geliştirmeye başladım. İnsanlar ilk başta tutmaz dediler ama zamanla yaptığım tasarımları gördükçe ilgi görmeye başladı. Ankara'ya özgü bir şeyler olsun istedim. Ankara'da sadece ben yapıyorum" diye konuştu. YAŞAM TARZIDIR
Ankara'da halk arasında kullanılan ifadeleri tişörte yansıttığını söyleyen Korkmaz, "Ankara'ya gelen yabancılar için uyarı kelimeler yazıyor. Ankara'nın soğuğu hakkında uyarı kelimeleri var. Tasarladığım bir tişörtte "LA bizim için bir nota değil yaşam tarzıdır" yazıyor. Ankara'da kullanılan ifadelerden biri sadece" ifadelerini kullandı. TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ
Dolmuş tasarımlı tişörtünü bir turist
in önerisiyle yaptığını söyleyen Korkmaz, "Dışarıdan çok gelen var. Turistlerden çok ilgi görüyorum. Bir gün bir bayan turist geldi. Bir şey dikkatimi çekti. Dolmuş neden yok bu tişörtlerde diye sordu. Bana tasarımını gönderdi ben de o an iyi fikir diyip tasarlamaya başladım. Dolmuş tasarımlı tişört çok ilgi gördü. Hatta elimde kalmadı" dedi.