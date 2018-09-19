Bin 264 kantine gıda denetimi

TARIM ve Orman Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü gıda denetçileri, başkentteki okulların yemekhane ve kantinlerini denetledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya ve İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz
ve gıda denetçileri Ankara
Atatürk Lisesi, Maltepe Ortaokulu ve Sarar İlkokulu kantin ve yemekhanesinde incelemelerde bulundu. Gıda denetçileri yiyeceklerin hazırlandığı mutfaklardaki hijyen şartları, ürünlerin hangi ortamda muhafaza edildiği, yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri ve birçok kıstası baz alarak inceleme yaptı. KURALLARA UYMAYANA CEZA
İncelemelerde bulunan Mehmet Beykaya olumsuz gördüğü durumları kantin işletmecisine bildirdi. Beykaya, süt ve süt ürünlerinin soğuk zincir koşullarında muhafaza edilmesi gerektiğini bildirdi. Yemekhane ve kantinde çalışacak personelin mutlaka özel hijyen eğitimi almış olması gerektiğini belirten Beykaya, "Ankara'da 1264 kantinde 280 gıda denetçisi ve 140 ekiple denetime çıktık" dedi. Mehmet Beykaya, kurala uymayan işletmecilerin cezalandırılacağını" söyledi.