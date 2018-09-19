Keçiören’de Muharrem iftarı

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak
, Estergon Türk Kültür Merkezi
'nde düzenlenen Muharrem Orucu İftar Programı'na katıldı. Keçiören Belediyesi tarafından 'Gönül Belediyeciliği Muharrem Ayı Gönül Sofrası' kapsamında düzenlenen iftar programına Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, mahalle muhtarları, Alevi derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Davetliler; etsiz nohut yemeği, bulgur pilavı, ayran ve hoşaf ile kurulan sofrada iftar yaptı. İftar programı alevi dedeleri tarafından okunan şükür duaları ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. İmam Hüseyin adına okunan mersiyeler sırasında duygusal anlar yaşandı. Muharrem orucunun, Ramazan orucundan sonra tutulan en değerli oruç olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İslam tarihinde en derin yaraların Kerbela ve Aşure sünnetinin yerine getirildiği Muharrem ayında gizli olduğunu belirtti.