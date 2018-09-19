Mucize kurtuluş

KIRIKKALE
'DE TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. TIR'ın altında kalan otomobilde can kaybı yaşanmaması mucize olarak değerlendirildi. Kaza saat 22.00'de Kırıkkale- Samsun
karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Ankara
'dan Samsun istikametine giden Eray Dikme idaresindeki 39 TS 205 plakalı Tuz yüklü TIR, emniyet şeridinde park halinde bulunan ve üzerinde iş makinesi yüklü 72 DK 454 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon emniyet şeridinde bekleyen 72 BD 479 otomobilin üzerine devrildi. Kazanın ardından araçlardan mazot ve yağlar karayoluna döküldü. Yol kısa sürede temizlendi.