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Önce kasaya sonra depoya

, marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını fırsatçılığa karşı tek tek incelerken depoları da denetleyerek stokçuluğa karşı önlem aldı

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018
Önce kasaya sonra depoya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Bu dönemler fırsatçılık, stokçuluk yapıp kendi ülkesine ve milletine ihanet edenler yanında imkanları sonuna kadar zorlayıp üretime, yatırıma, istihdama devam edenleri de tespit ettiğimiz dönemlerdir. Bu dönemler ülkenin ve milletin mali çıkarlarını şahsi siyasi ve ekonomik çıkarlarının üzerinde tutanların diğerlerinden ayrıştığı günlerdir. Bunları şimdi gayet iyi tanıyoruz" ifadelerinin ardından başkentte de fırsatçılık ve stokçuluk yapanlara karşı harekete geçildi.

UYARI YAPILDI
Mamak Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçenin dört bir yanındaki büyük marketleri denetim altına aldı. İlk olarak marketlerin ürün reyonlarını inceleyen ekipler daha sonra raftaki fiyatlarla kasadaki fiyatları karşılaştırdı. Şüpheli fiyat görünen ürünlerin tek tek fiyat analizini gerçekleştiren , daha sonra marketlere ve toptan ürün satan işletmelere ait depolara girerek stokçuluğa karşı uygulama yaptı. Ekipler, market işletmecilerini vatandaşın zor duruma düşürülmemesi için fırsatçılık ve stokçuluk konusunda uyardı.

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
SABAH 'ya konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Son yıllarda ülkemiz üzerinde oynanmak istenen ve başarısızlıkla sonuçlanan girişimlere bir yenisi daha eklenmiştir. Bu da ülkemize ve vatandaşımıza açılan ekonomik savaştır ve maalesef bazı hainler de bu oyunu fırsat bilerek direk vatandaşımızı etkileyen işler çevirmeye çalışmaktadırlar. Basından da takip ettiğimiz gibi kendini bilmez birkaç fırsatçı, etiket sahtekarlığı ve stokçuluk yapmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek bölgemizde bulunan birçok işyerini denetimlere tabi tutuyoruz. Stokçuluk yapan hainler esnafımızı sıkıntıya sokarken, etiket hırsızlığı yapanlar vatandaşın cebindeki paraya göz dikiyor. Fırsatçılık, stokçuluk yapıp kendi ülkesine kendi vatandaşına ihanet edenlere kesinlikle yasalar çerçevesinde mücadele edeceğiz" dedi.
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Önce kasaya sonra depoya
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