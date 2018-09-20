5 kişiyi bıçakladı tutuklandı

OLAY, Kahramankazan Fatih Mahallesi Ülkü Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Erdal Düzer
ile eşi Cansın Düzer arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cansın Düzer, babası Hasan Erdoğan'ı arayarak durumu anlatıp yardım istedi. Hasan Erdoğan, yanına çocuklarını, eşini ve bir arkadaşını da alarak kızının evine geldi. Evde kısa süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erdal Düzer, eline geçirdiği mutfak bıçağıyla eşi Cansın Düzer (24), kayınpederi Hasan Erdoğan, kayınbiraderi Batuhan Erdoğan (23), baldızı Kudret Çağlar ve kayınpederinin arkadaşı Tuncay Yılmaz'ı (31) yaraladı. Yaralılar, komşuların çağırdığı ambulanslarla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından Ankara
'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Şüpheli Erdal Düzer ise evde kendisini bir odaya kilitledi. Erdal Düzer, polislere teslim olarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından Erdal Düzer, tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Hafif yaralanan Cansın Düzer eşinden şikayetçi olmadığını belirtti. Erdal Düzer mahkemedeki savunmasında, telefonunda yengesiyle yaptığı mesajları eşinin yanlış anlaması sonucu tartışmanın çıktığını söyledi. Olayın daha sonra büyüdüğünü ve eşinin ailesini çağırdığını belirten Erdal Düzer, kavga sırasında yumruklardan kendini korumak için bıçağı sağa sola sallaması sonucu eşinin ve 4 kişinin yaralandığını iddia etti.