Çankaya’nın engeli bakanlıktan döndü

Down sendromlu 28 yaşındaki Egehan Sınav , hayat dolu cıvıl cıvıl bir genç... Sınav, doktor olan babasının yönlendirmesi ile birlikte çeşitli sanat etkinliklere katılarak gelişim sağlıyor. Egehan Sınav'ın katıldığı etkinliklerden birisi de Çankaya Belediyesi bünyesindeki Pop Müzik Korosu idi. Geçtiğimiz yıl bu koroda koristlik yapan Egehan Sınav, babası Dr. Satvet Sınav ile birlikte belediyenin Çayyolu'ndaki temsilciliğine giderek kayıt yaptırmak istedi. Buradaki Çankaya Belediyesi personeli iddiaya göre koroya bu sene engelli vatandaşların alınmayacağını ifade etti.Yaşananların ardından Egehan'ın sevenleri imza kampanyası başlatarak Çankaya Belediyesi'ne tepki gösterdi. Egehan yaşananların ardından büyük üzüntü duyarken baba Satvet Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na şikayette bulundu. Yılmaz'ın şikayet dilekçesini inceleyen bakanlık, Egehan Sınav'ın Çankaya Belediyesi tarafından koroya alınması gerektiğini dile getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aileye verdiği cevapta Çankaya Belediye Başkanlığı'na yazı gönderdiklerini belirterek Egehan Sınav'ın Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme çerçevesinde kursa kayıt yaptırılacağını açıkladı.SABAH'ın ulaştığı Egehan'ın babası Dr. Satvet Sınav ise, "Down Sendromlu 28 yaşındaki oğlumu büyük azimle bilgili ve kendine güvenli olarak yetiştirdim. Mükemmel yüzüyor, bisiklete biniyor, sinema, tiyatro, opera ve spor bilgisi toplumun ortalamasının çok çok üzerinde. Tek başına seyahat edebiliyor, sinemaya gidiyor, yemek yapıyor, gitar çalıyor, İngilizce öğreniyor. Bu başarısında en önemli etken hep toplum içinde olması. Benim ve yaşam koçunun etkilerimiz daha sonra geliyor. Oğlum kendi isteği ile geçen kış Çankaya Belediyesi Çayyolu biriminde pop müzik kursuna gitti ve dönem sonundaki koro konserine de başarı ile katıldı. Dün sabah erken kayıt yenileme için gittiğimizde 'Engelli olduğu için bu yıl kayıt yapmamaya karar verdikleri' bildirildi. Yasalara göre pozitif ayrımcılık yapmaları gerekirken dışladılar. Yasal imkanlara başvuramamam için ise 'Kaydını aldık, yedekte kaldı' diyeceklermiş. Yani engelliye yardım ederiz ama aramızda istemeyiz diyorlar. Başkalaştırıyorlar. Yıkıldık. CHP, belediyesi ve kursu anladığım kadarı ile 'Şekerim yazı Bodrum'da mı, St Tropez'de mi geçirdin' sohbetindeki elitin tekelinde. Buna karşın oğlum birçok kursa bir kenar ilçenin Halk Eğitim Merkezinde gidiyor. Orada idareciler ve öğretmenler şefkat dolular ve her aşamada bize pozitif ayrımcılığı hissettiriyorlar. Kendilerine minnettarım" dedi.