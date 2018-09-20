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Eski eviniz sizden yeni eviniz İnciyaka’dan

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Eski eviniz sizden yeni eviniz İnciyaka’dan
ENDER İnşaat, başkentin yenilenen yüzü Mamak'ta 200 Milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiği İnciyaka projesinde konut alıcılarına yönelik dev bir kampanya başlattı. "Eski Eviniz Sizden, Yeni Eviniz İNCİYAKA'dan" büyük takas kampanyasıyla ekspertizlerin belirlediği rakam üzerinden eski daireler, değerinde alınarak konut alıcılarına İnciyaka Ankara projesinden lüks daire veriliyor. Kaçırılmayacak dev kampanya kapsamında ayrıca; yüzde 30 peşinat, yüzde 50'si teslimde, kalan yüzde 20'lik tutarı da 36 ay vade farksız eşit taksitle ödeme imkânı da yatırımcılara sunuluyor.
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Eski eviniz sizden yeni eviniz İnciyaka’dan
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