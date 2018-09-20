Konut satışında ikinci sırada

TÜİK
verilerine göre başkentte ağustos ayı içerisinde 9 bin 291 konut satışı gerçekleştirildi. Ankara
konut istatistiklerinde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 15,1 geriledi. Satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,5 düşüş göstererek 105 bin 154 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 262 konutla ilk sırada (yüzde 14,5) yer aldı. İstanbul'u 9 bin 291 konut satışıyla (yüzde 8,8) Ankara, 5 bin 64 konut satışıyla (yüzde 4,8) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 14 konut ile Hakkari
, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt
olarak kayıtlara geçti. Diğer konut satışları ağustosta, yıllık bazda yüzde 13,5 artarak 92 bin 411 olarak belirlendi. Bu kategoride de İstanbul 13 bin 180 konut satışı ve yüzde 14,3 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,4 oldu. Ankara 7 bin 877 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 231 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konutla Hakkari olarak tespit edildi. İlk defa satılan konut sayısı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 düşüşle 49 bin 362'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 981 konutla en yüksek payı (yüzde 14,1) aldı. İstanbul'u 3 bin 257 konut satışıyla Ankara, 2 bin 131 konut satışıyla İzmir takip etti. Öte yandan başkentte 305 adet konut yabancılara satıldı.