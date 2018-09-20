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Trafik terörüne 125 can

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Trafik terörüne 125 can
EMNIYET Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, ocak-ağustos dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Geçen yıl ağustos ayında ülke genelinde meydana gelen 40 bin 881 trafik kazasında 389 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 378 kişi de yaralandı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 289 bin 167 kazanın vuku buldu. Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde tüm uyarılara rağmen meydana gelen resmi kaza verilerine göre, yılın ilk 8 ayında 'da 125, İstanbul'da 104 ve İzmir'de 99 kişi meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybetti.
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Trafik terörüne 125 can
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