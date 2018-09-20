Yeni kahramanlar yetiştiriyor

Yarbay Tetik, Jandarma Teşkilatı'na 30 yıl önce Jandarma Astsubay Okuluna adım atarak katıldı. Teşkilatın teröristlere karşı kararlılıkla mücadele eden birçok biriminde görev alan Tetik, 2015'te Doğu ve Güneydoğu'da başlatılan çukur operasyonlarında da Adıyaman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı olarak emrindeki personelle ön saflarda mücadele etti. Taburuyla 2016'da geçici görevle Şırnak'ın Silopi
ilçesindeki operasyonlara katılan Tetik, bölgenin teröristlerden tamamen arındırılması için devamında Cizre ve Nusaybin
'de yürütülen operasyonlarda yer aldı. Terör örgütü mensuplarından temizlenen Nusaybin'deki operasyonların sona erdiği günün arifesinde, 1 Haziran 2016'da teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu ağır yaralandı. Tetik, saldırı sonrası sol gözünün tamamını, sağ gözünün görüş kabiliyetinin yüzde 70'ini, işitme kabiliyetinin ise yüzde 60'ını kaybetti. Patlamada, Tetik'in yanı sıra 6 arkadaşı daha yaralandı, bir asker de şehit oldu. TECRÜBELERİNİ AKTARIYOR Ankara
'ya getirilen Tetik, Gülhane'de 45 gün tedavi gördü. Tetik, daha sonra 'Jandarmada görev yapamaz' raporuyla malul gazi olarak emekli edildi. Gazilere kanunlarla sağlanan imkandan faydalanmak isteyen Tetik, İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Komutanı'nın oluruyla gazi olduğu saldırının yıl dönümünde, 30 yıl önce ilk adımını attığı okulun bulunduğu Güvercinlik Tesisleri'ndeki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda göreve başladı. Tetik, burada "Eğitim Öğretim Başkanı" olarak bugüne kadar öğrendiklerini genç silah arkadaşlarına aktarıyor. Tetik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. MESLEKTEN KOPAMADIK
Tetik, "Çocuk yaşta bu mesleğe başladığımız için kopamadık, bırakamadık. Bu olay sonrasında hayata sarılmamızda, ailemizden, komutanlarımızdan ve arkadaşlarımızdan gördüğümüz destek haricinde en büyük katkı mesleğe dönüşümüzdür" dedi. SICAK NEFES OLMUŞTU
SILOPI'DE çukur operasyonlarının yürütüldüğü dönemde vatandaşların güvenli bölgeye tahliyesi sırasında üşüyen küçük çocuğun ellerini nefesiyle ısıttığı ana ilişkin fotoğrafla gündeme gelen Tetik,Türkiye'nin hafızasına kazınan o fotoğrafın hikayesini,"Şehir merkezinde terör örgütü mensuplarının dışarıya bırakmadığı, canlı kalkan olarak kullanmak istediği vatandaşlarımız vardı. Onların tahliyesi sırasında bölücü teröristler vatandaşlara ve bize ateş etti. Hafif hafif kar atıştırıyordu. Bir çocuğun üşüdüğünü ve üstünde doğru düzgün kışlık elbise olmadığını gördüm.Kendi çocuklarım gözümün önüne geldi. Ellerini tutarak nefesimle ısıttım. Korkmuş çocuğun gözlerinde gülümseme gördüm, çok mutlu oldum. O anlar Nusaybin'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akpınar tarafından görüntülenmiş" diye anlattı. Tetik, resmi Erdoğan'ın çalışma masasında gördüğünde büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.