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polisinden milyonluk baskın

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Ankara polisinden milyonluk baskın
'DA Bizans dönemine ait olduğu belirlenen çok sayıda tarihi eseri 5 milyon liraya satmak istedikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Etimesgut ilçesinde bir rezidansta çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve yüksek fiyatla satılacağı ihbarı alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Yasal izinlerin ardından takibe alınan şüphelilerin silahlı olduğu tespit edildi. Şüphelilerle müşteri gibi irtibat kuran ekipler, gerekli önlemleri aldıktan sonra rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonda dairede bulunan B.A, H.E, C.Ç. ve H.M.B. gözaltına alındı. Evde ve şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 204 sikke ve 39 tarihi obje ele geçirildi. Tarihi eserleri 5 milyon liraya satmak istedikleri belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ele geçirilen tarihi eserlerin ilgili kurum yetkililerine teslim edildiği, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
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Ankara polisinden milyonluk baskın
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