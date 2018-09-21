Elektrik üretilecek

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı
başkentin su ihtiyacını karşılamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşası gerçekleştirilen"Ankara İçme Suyu
2. Merhale Projesi Gerede Sistemi"ni yerinde inceledi.Gerede'ye bağlı Ümitköy'den başlayan tünel hattını ziyaret eden Kınacı, ''Proje 2007 yılında başladı aslında ama planlama çok daha öncesine dayanıyor. 2007'den sonra buranın inşaatına DSİ tarafından başlandı. Burası yaklaşık 32 km uzunluğunda bir tünelden oluşuyor ve zor bir bölge. Şu anda 1270 metrelik bir mesafe kaldı, 32 km. Bunun da Aralık ayına kadar DSİ tamamlamayı planlıyor. Ocak'tan itibaren de Ankara'ya su veren Çamlıdere Barajı buradan beslenecek. Bu projeyle elektrik tüketmeyeceğiz, elektrik üreteceğiz'' ifadelerini kullandı. 2050'ye kadar buradan verilen su ve mevcut barajlardan alınan suyun Ankara'nın su ihtiyacına yetecek.