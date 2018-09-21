Erzurum’da zorlu maç

SPOR Toto Süper Lig
'in 6.
haftasında
bugün ligin yeni ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile MKE Ankaragücü
karşı karşıya
gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu
'ndaki karşılaşma
saat 20.00
'de başlayacak. MKE Ankaragücü
geride kalan 5 haftada, 2
galibiyet, 1
beraberlik
aldı, 2
maçta sahadan
yenilgiyle ayrıldı. Sarılacivertliler
topladıkları 7 puan
ve averajla 9
. sırada
bulunuyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ise Spor Toto Süper Lig
'de
henüz galibiyetle tanışamadı. Erzurum
temsilcisi 5
maçta, 2 beraberlik
ve 3
mağlubiyet alırken, 2 puan
ve averajla 17
. sırada
kaldı.