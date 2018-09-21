Etiyopya’ya gönül çeşmesi

65 yaşındaki Necati Erilli
, Etiyopya'ya ilk kez Ankara
'da okuttukları Etiyopyalı yetim bir öğrencinin davetiyle 2009'da gittiklerini, daha sonra da her yıl ziyaret ettiklerini belirtti. 2010 yılı Kurban Bayramı'nda Kanada'da 350'ye yakın kurban bağışı toplayarak Etiyopya'ya ikinci kez gittiklerini anlatan Erilli, "Biz oralarda sadece açlık var sanıyorduk ancak gördük ki tahtaların üzerine kömürlerle yazarak Kuran-ı Kerim öğreniyorlar. Ya su birikintilerindeki çamurlu suları içiyorlar ya da kilometrelerce uzaktaki çeşmelere gitmek zorunda kalıyorlar. Gördüklerimiz içler acısıydı." dedi. Ertesi yıl Kanada'da yaşayan oğlu Mehmet Emin Erilli
'yi de yanına alarak üçüncü kez Etiyopya'ya gittiğini ifade eden Erilli, bu kez artan bağışlarla su kuyuları açtırdıklarını, boru hatları döşeyerek köylere su ulaştırdıklarını ve mescitler inşa etmeye başladıklarını söyledi. ŞİMDİ SIRA BIİZDE
Habeşistan Kralı Necaşi'nin ülkesine hicret eden Müslümanlara kucak açmasının kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Erilli, "Onlar, kendilerine sığınan sahabelere kucak açtılar, saygı gösterdiler. Şimdi onların yardıma ihtiyacı var. Bu yüzden şimdi sıra bizde." diye konuştu. Etiyopya'ya dışarıdan Kuran-ı Kerim getirmenin çok ağır şartlara tabi olduğuna işaret eden Erilli, "O zaman Almanya'dan yüzlerce Kuran-ı Kerim getirmiş ve yanımızda götürmüştük. Ülkeye almadılar. Biz de bazılarını sigara kartonlarına saklayarak ülkeye soktuk ama çoğunu geri yolladılar. Artık Kuran-ı Kerim'i orada bastırıyor ve dağıtıyoruz. Bugüne kadar binlerce Kuran-ı Kerim dağıttık" ifadelerini kullandı. Gençlik yıllarında eski başbakanlardan Necmettin Erbakan
'ın yakın korumalığını yaptığını anımsatan Erilli, "Türkiye, ABD, Kanada ve Avrupa'daki kardeşlerimizin yolladığı kurban bağışı ve yardım paralarıyla bugüne kadar çok yüz güldürdük. İnşallah ömrüm oldukça da oraya bu hizmeti götürmeye devam edeceğim" dedi. 325 KÖYE SU GÖTÜRDÜLER
Erilli'nin Kanada'nın Niagara Falls kentinde yaşayan oğlu Mehmet Emin Erilli de "İlk kez 2011'de babam rahatsızlanınca bir defaya mahsus diye yardıma gittim. Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. O yıldan beri sürekli gidiyorum. Bugüne kadar 276 mescit açtık. 70 bin Kuran-ı Kerim dağıttık. 325 köye su götürdük ve 6 binden fazla kurban kestik. Çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler vererek sevindirdik" şeklinde konuştu. Aynı zamanda AK Parti Toronto Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı da olan Mehmet Emin Erilli, "Bu yardımların artacağına dolayısıyla da bizim oraya götürdüğümüz hizmetlerin çoğalacağına inanıyorum. Bize emanet edilen paraların tamamı, oradaki ihtiyaçlara harcanıyor. Babam ve ben, bu seyahatlerimizdeki tüm harcamalarımızı yardım paralarına dokunmadan cebimizden karşılıyoruz" dedi.