Hem istihdam Hem turizm

BAŞKENTIN turizm
ine büyük katkı sağlayacak olan dev Ankapark ihalesi tamamlandı. Ankara
Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasında gerçekleşen dev ihalede Çelik Grup- GBM iş ortaklığı verdiği 765 milyon 600 bin TL'lik teklifle Ankapark'ı 29 yıllığına kiraladi. Türkiye'nin en büyük kent mobilyaları şirketi olan Park Kent'i de bünyesinde bulunduran Çelik Grup, Çin'in ünlü temapark firması OCT Grup'la birlikle Ankapark'ı işletecek. YÜZDE 3 KÂR PAYI
Yapılan ihaleye giren Ankapark'taki oyuncak gelirlerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yüzde 3 kar payı verilecek. Ayrıca Ankapark'ı işletmesinde ise bin 200 kişiye istihdam
sağlanacak. Öte yandan güneş enerjisi bulunan otoparktan Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllık 12 milyon TL gelir elde edecek. 3 YILDA 500 BİN ÇİNLİ
Gerçekleşen ihale hayvanat bahçesi bölümünü kapsamazken bu alanla ilgili ihalenin ise ileri bir tarihte yapılacağı öğrenildi. Ankapark ihalesini alan konsorsiyumun başkente sadece Çin'den birinci yıl 100 bin, 2. yıl 200 bin, 3 yıl ise 500 bin turist getirmesi bekleniyor. Ankapark'ın ilkbahar mevsiminden önce açılması hedefleniyor.