Minik Ayşen’in bilek gücü

Ayşenur İnak'a 9 yaşında yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. Bir yılda 5 kemoterapi, 6 ameliyat geçiren Ayşen'in en büyük destekçisi ise ailesi. Kızlarının kanser olduğunu öğrenince Bingöl
'deki hayatlarını bir kenara atıp Ayşe'nin tedavisi için Ankara
'ya gelen fedakâr aile ameliyat için gerekli 30 bin TL'yi toplamaya çalıştı. Hatice-Şakir İnak çifti 18 yıllık evli ve 4 çocukları var. Kızları Ayşen geçen yıl ağustos ayında bacak ağrısı şikâyeti ile gittiği hastaneden kanser olduğunu öğrenerek çıktı. Derhal Ankara'ya sevk edilen
Ayşen'in bacağındaki kötü huylu tümör tam bitti denilirken akciğere de sıçradı. Kızlarının sağlığı için çok zor günleri geride bıraktıklarını ifade eden İnak ailesi Ayşen'in koltuk değneği ve tekerlekli sandalyesiz yürüyerek evine gideceği günü hayal ediyor. BİLEKLİK PARASIYLA AMELİYAT OLACAK
Ayşen akranları gibi yürüyüp koşmak istiyor. İnak ailesi kızlarının şifası için ilmek ilmek bileklik örüyor. Ayşen son ameliyatından sonra aldığı kemoterapi sonrası acılara dayanamayarak eliyle bacağını sıktı. 3 gece bacağını sıkarak uyuyan Ayşen uyandığında diz kapağındaki sinirlerin zarar gördüğünü öğrendi. İstanbul'da özel bir hastanede 25 Eylül'de ameliyat olacak minik Ayşen
için Ankara seferber oldu. TAKI YAPMAYI ÖĞRENDİ
ONKOLOJI Hastanesi'nde kaldığı sürece takı yapımı ve oyun eğitimi aldığını belirten Ayşen evde sıkılmamak ve ameliyat parasına katkı sağlamak için takı yaptı ameliyat parasını topladı. Takı yapımında Ayşen'e yardım eden ailesi zor günlerin biteceğine inandıklarını söyledi. Bir yılda 300 bin lira masraf yaptıklarını ve Ayşen'in bir parmak hareketi ve gülüşüyle her şeyi unuttuklarını belirten İnak ailesinin 3 kızı da doktor olmak istiyor. Hasta çocuklara şifa vermeyi hayal eden üç kardeşin ilk hedefi kanseri yenmek… Hastalık vesileyle babasıyla sık sık gezdiğini ifade eden Ayşen, "Artık yürüyerek gezmek istiyorum" dedi.