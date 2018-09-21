OSB’deki bademlerden öğrencilere burs

ANADOLU
Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB
), atıl alana diktiği badem ağaçlarından elde ettiği gelirle teknik eğitim alan öğrencilerin yetişmesine katkı sağlıyor. Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay
, 2018-2019 eğitim öğretim yılında teknik eğitim alan öğrencilere verecekleri desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu. Tuncay, Anadolu OSB'de yüksek gerilim hattı boyunca atıl olan 65 bin metrekarelik alana mesleki ve teknik eğitimi desteklemede kullanmak üzere badem ektiklerini belirtti. Geçen yıl badem satışlarından elde edilen gelirle 41 öğrenciye destek verdiklerini, bu yıl sayıyı 60'a çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Tuncay, burs verdikleri öğrencilerin belirli bir not ortalamasının üzerinde olmasına dikkat ettiklerini söyledi.