Özel çocuklar, özel sınıflar

BUGÜN NELER OLDU

İLKÖĞRETIM Haftası kapsamında birçok okula sürpriz ziyaretlerde bulunan Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün bu seferki durağı ise, Ekin Mahallesi'nde bulunan Coşkun Erte Pınar Ortaokulu oldu. Müstakil Kamu Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MÜSDER) tarafından yapılan engelli öğrenci sınıfının açılışına katılan Akgül, "Birçok okul programına katılıyorum ama bu program gerçekten çok özel ve anlamlı. Bugün eğitimden sosyal hayata kadar birçok konuda yapılan düzenlemelerle birlikte hem engeller kaldırılıyor hem de bu bireylerin neler yapabileceği gözler önüne seriliyor" dedi.