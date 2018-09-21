Yeniçeriler hazır

BAŞKENT
ekibi, Denizlispor
'la bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto 1. Lig
'in altıncı haftasında bugün sahasında Denizlispor
'la karşılaşacak olan Osmanlıspor
, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. 1 saat 15 dakika
süren son antrenmana tedavileri devam eden Engin Bekdemir
, Payam
ve hafif adale ağrısı bulunan N'diaye
tedbir amaçlı katılmadı. Teknik adam Mustafa Reşit Akçay
yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra çabukluk çalışması yapan mor-sarılı ekip, duran top organizasyonlarında bulundu. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.