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Yeniçeriler hazır

Giriş Tarihi: 21.9.2018
BAŞKENT ekibi, Denizlispor'la bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto 1. Lig'in altıncı haftasında bugün sahasında Denizlispor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. 1 saat 15 dakika süren son antrenmana tedavileri devam eden Engin Bekdemir, Payam ve hafif adale ağrısı bulunan N'diaye tedbir amaçlı katılmadı. Teknik adam Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra çabukluk çalışması yapan mor-sarılı ekip, duran top organizasyonlarında bulundu. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.
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Yeniçeriler hazır
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