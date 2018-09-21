Yeniçeriler hazır

BUGÜN NELER OLDU

ekibi,'la bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.'in altıncı haftasında bugün sahasında'la karşılaşacak olan, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.süren son antrenmana tedavileri devam edenve hafif adale ağrısı bulunantedbir amaçlı katılmadı. Teknik adamyönetimindeki antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra çabukluk çalışması yapan mor-sarılı ekip, duran top organizasyonlarında bulundu. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.